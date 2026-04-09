幻のエビを食べたレビューがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】1尾7500円、幻の「羅臼のブドウエビ」です「一貫7500円の寿司を間違えて注文してしまった。空港でおやつ代わりに立ち食い寿司食べててエビ注文したら、『少しお時間いただきますがよろしいでしょうか』『握る前にお写真撮られますか』と大将から言われ、何かこれだけ馬鹿に丁寧だなと違和感を感じていた。幻のエビ、羅臼のブドウエビとのこと」と自身の体験を紹