中小・零細企業がますます青息吐息だ。東京商工リサーチ（TSR）が8日発表した2025年度の企業倒産（負債額1000万円以上）は、前年度比3.5％増の1万505件。12年ぶりの高水準で、従業員10人未満の企業の倒産が全体の約9割を占めた。【もっと読む】ホンダの屋台骨が戦略見直しで揺らぐ…ソニーとのEVも販売中止へ長引く物価高と人手不足がおもな要因だが、特に深刻なのは「人手不足」倒産が前年度比43.0％増の442件と過去最多だっ