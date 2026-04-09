Amazonのホームセキュリティーブランド「Ring」から、日本の住宅環境に合わせて開発された新製品「Ring 防犯ドアホン プロ」が日本限定で発売となっている。価格は5万4900円。ドアホン、防犯カメラ、サイレンを一体化したスマートセキュリティーデバイスで、玄関の見守りと訪問者の対応を手軽に実現する。●ドアホン・防犯カメラ・サイレンを1台に集約Ring 防犯ドアホン プロは、従来のインターホン機能に加え、4K高画質防犯カ