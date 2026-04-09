株式会社焦点工房は、Thypoch（タイポック）のレンズ保護フィルターとブラックミスト系フィルターを年4月9日（木）に発売した。 両製品に共通する特徴として、フィルター枠には軽量かつ耐久性に優れたアルミニウム合金を採用した。装着時の厚みを約2.5mmに抑えた薄型設計により、レンズの佇まいを損なわないスマートな仕上がりを実現したという。また、カラーバリエーションはブラックの