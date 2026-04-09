市原隼人の“バイク旅”が話題俳優の市原隼人さんが2026年2月22日に自身のインスタグラムを更新し、愛車との旅の様子を公開しました。写真には存在感のある一台が収められており、投稿にはユーザーから反響が集まっています。【画像】超カッコイイ！ 「市原隼人」×「高級バイク」を画像で見る！市原さんが乗っているのは、カワサキの名車「900 SUPER4（通称：Z1／ゼットワン）」とみられます。Z1は1972年に海外市場向けに