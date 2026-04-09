市原隼人の“バイク旅”が話題

俳優の市原隼人さんが2026年2月22日に自身のインスタグラムを更新し、愛車との旅の様子を公開しました。

写真には存在感のある一台が収められており、投稿にはユーザーから反響が集まっています。

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市原さんが乗っているのは、カワサキの名車「900 SUPER4（通称：Z1／ゼットワン）」とみられます。

Z1は1972年に海外市場向けに登場したモデルで、排気量903ccの空冷4ストローク並列4気筒DOHCエンジンを搭載しています。

最高出力82PS、最大トルク73.5Nmを発揮し、最高速度は200km／hを超える性能を備えていました。

発売当時はその力強さと構造が注目を集め、今もクラシックバイクの代表格として名前が挙がる一台です。

また、流れるようなフォルムや4本出しマフラー、「火の玉カラー（オレンジ×ブラウン）」で知られる外装デザインなど、独自のスタイルもZ1の大きな魅力です。

クラシックバイクとしての人気は今も根強く、状態の良い個体は高値で取引されることもあります。

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市原さんは今回の投稿で「何も決めず…あてのない旅。そんな感じがいい。」とコメントし、「#あてのない旅」「#Z1」などのハッシュタグを添えて旅の様子を紹介しました。

投稿には複数の写真が並び、メーターを切り取ったショット、夕日に照らされた一枚、青空を背景にした風景写真、さらにヘルメットとサングラスを合わせたモノクロのセルフショットなど、旅の空気感が伝わるカットが収められています。

ブラックで統一された車体がアップで映る写真もあり、磨き込まれた外観から、日頃から大切に扱っている様子がうかがえます。

ユーザーからは「かっこいい！」「たまらん」「後ろに乗せてください」といったコメントが寄せられ、反響が広がっています。

市原さんの旅の様子と愛車Z1が紹介された今回の投稿には、多くの関心が寄せられました。