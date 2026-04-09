仮想通貨のビットコインを発明した人物は自らを「サトシ・ナカモト」と名乗っており、その正体については長年にわたり議論が続いています。新たに日刊紙のニューヨーク・タイムズの記者が、「サトシ・ナカモトの正体はビットコインを中心とするブロックチェーン技術を開発する企業・BlockstreamのCEOを務めるアダム・バック氏だ」と名指しする記事を発表しました。My Quest to Solve Bitcoin’s Great Mysteryhttps://www.nytimes.