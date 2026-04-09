きのこ生産国内最大手で長野県にある「ホクト」は8日、山形県舟形町の「舟形マッシュルーム」の株式を取得し、完全子会社化することを決定したと発表しました。長野県長野市にある「ホクト」は6品種のキノコを主に生産し、中でもエリンギとブナシメジは生産量・売り上げで業界トップとなっています。舟形町の舟形マッシュルームは2001年に創業された業界3番手の企業で、マッシュルームの生産・加工のほか、直営