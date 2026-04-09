元バレーボール女子日本代表の狩野舞子が8日までにInstagramを更新。ミニスカゴルフウェア姿を披露すると、ファンから「美脚で素敵」「スタイル最高」といった声が集まった。【別カット】狩野舞子、カメラを見つめて弾ける笑顔（ほか5枚）狩野が投稿したのはゴルフ場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ミニスカのウェア姿でゴルフに興じる様子が収められている。抜群のスタイルがあらわになった彼女の