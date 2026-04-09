ドルビー・ラボラトリーズは、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」を、4月10日よりドルビーシネマにてDolby Vision/Atmosフォーマットで公開すると発表した。東宝スタジオが新設したポストプロダクション施設で制作された初の映画作品となる。 ドルビーによれば、本作はDolby Visionの繊細なディテールと鮮烈な色彩、Dolby Atmosによるリアルで没入感あふれるサウンドによって、こ