2026年版 ハッピーセット「トミカ」 ハッピーセット「トミカ」に「GR GT3」が登場！ 日本マクドナルド株式会社は、マクドナルドの子ども向けセットメニュー「ハッピーセット」のおもちゃとして「トミカ」が付属するハッピーセット 「トミカ」を2026年4月10日（金）から約5週間にわたり販売する。同シリーズは、毎年恒例となっている企画で子どもから大人までの注目を集めている。おもちゃの