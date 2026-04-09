本木雅弘が主演を務める黒沢清監督の最新作『黒牢城（こくろうじょう）』より、ただならぬ心理戦に心震える本予告映像と場面写真が解禁された。【動画】先読み不可能――密室の心理戦から目が離せない『黒牢城』本予告本作は、城という密室で起きる殺人と連続する怪事件の謎に、城主と囚われの天才軍師が挑む戦国心理ミステリー。原作は、累計発行部数45万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤