『黒牢城』本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、宮舘涼太ら緊迫の本予告＆場面写真解禁
本木雅弘が主演を務める黒沢清監督の最新作『黒牢城（こくろうじょう）』より、ただならぬ心理戦に心震える本予告映像と場面写真が解禁された。
【動画】先読み不可能――密室の心理戦から目が離せない『黒牢城』本予告
本作は、城という密室で起きる殺人と連続する怪事件の謎に、城主と囚われの天才軍師が挑む戦国心理ミステリー。原作は、累計発行部数45万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信の同名小説。
主演に本木雅弘を迎え、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーといった映画界を代表する豪華キャストが集結。さらに、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけいら実力派俳優も顔をそろえる。メガホンを取るのは黒沢清監督。なお、本作が黒沢監督にとって初の時代劇となる。
荒木村重（本木）は織田信長に反旗を翻し、籠城作戦に出た。予告映像は、城内で次々に起こる怪事件を映し出していく。「いかにも不可解。官兵衛、知恵を貸せ」という村重に応えるのは、幽閉された敵方の軍師・黒田官兵衛（菅田）だ。城外の敵の仕業なのか、城内の裏切り者によるものか、あるいは天罰なのか。
「謎解きなど披露させていただいてもよろしいか」という官兵衛の助言をもとに、村重は一つひとつ謎に立ち向かっていくが、その間にも新たな謎が生まれていく。見えない敵に翻弄され、動揺する家臣たち。心の支えである妻・千代保（吉高）も、「殿のご存念がわかりませぬ」と不安を口にする。果たして謎の先にある黒幕の真の狙いとは何か。そして、官兵衛が放つ意味深な言葉の数々。その真意とは何か。究極の心理戦の行方から目が離せない映像となっている。
あわせて解禁された場面写真では、籠城中の城内でそれぞれの思惑が交錯するメインカットを筆頭に、睨み合う村重（本木）と官兵衛（菅田）の姿、城内にいるはずの敵に追い詰められていく家臣・郡十右衛門（オダギリ）、乾助三郎（宮舘）らと、村重の妻・千代保（吉高）の姿が切り取られている。そして、敵同士であるはずの村重と官兵衛が、仕掛けられた不可解な謎と心理戦に協力して立ち向かう様子も映し出される。
また、4月10日より本作のムビチケ前売券（カード、オンライン）が発売されることも決定した。
映画『黒牢城』は、6月19日より全国公開。
【動画】先読み不可能――密室の心理戦から目が離せない『黒牢城』本予告
本作は、城という密室で起きる殺人と連続する怪事件の謎に、城主と囚われの天才軍師が挑む戦国心理ミステリー。原作は、累計発行部数45万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信の同名小説。
主演に本木雅弘を迎え、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーといった映画界を代表する豪華キャストが集結。さらに、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけいら実力派俳優も顔をそろえる。メガホンを取るのは黒沢清監督。なお、本作が黒沢監督にとって初の時代劇となる。
「謎解きなど披露させていただいてもよろしいか」という官兵衛の助言をもとに、村重は一つひとつ謎に立ち向かっていくが、その間にも新たな謎が生まれていく。見えない敵に翻弄され、動揺する家臣たち。心の支えである妻・千代保（吉高）も、「殿のご存念がわかりませぬ」と不安を口にする。果たして謎の先にある黒幕の真の狙いとは何か。そして、官兵衛が放つ意味深な言葉の数々。その真意とは何か。究極の心理戦の行方から目が離せない映像となっている。
あわせて解禁された場面写真では、籠城中の城内でそれぞれの思惑が交錯するメインカットを筆頭に、睨み合う村重（本木）と官兵衛（菅田）の姿、城内にいるはずの敵に追い詰められていく家臣・郡十右衛門（オダギリ）、乾助三郎（宮舘）らと、村重の妻・千代保（吉高）の姿が切り取られている。そして、敵同士であるはずの村重と官兵衛が、仕掛けられた不可解な謎と心理戦に協力して立ち向かう様子も映し出される。
また、4月10日より本作のムビチケ前売券（カード、オンライン）が発売されることも決定した。
映画『黒牢城』は、6月19日より全国公開。