２０２５海峡両岸高齢者産業博覧会のｅスポーツ競技に参加する「ＢＳＧ銀齢」のメンバーたち。（２０２５年１２月撮影、成都＝新華社配信）【新華社成都4月8日】中国では、eスポーツやスケートボードなど若者向けと思われていたスポーツに高齢者が挑戦し、ライフスタイルを豊かなものにしている。四川省成都市青羊区にあるシニア向けサービス施設、悦己・快楽生活研習社のeスポーツルームでは、陳良才（ちん・りょうさい）さん