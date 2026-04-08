新入生ゼロの学科 生徒獲得に向けた取り組み 8日は出水市の野田女子高校で入学式がありました。ただ、衛生看護科では、県内の公立高校で初めて学科への新入生がゼロでした。 生徒獲得に向けた取り組みが始まっています。 新入生51人が入学した出水市の野田女子高校。生活文化科、食物科、5年制の衛生看護科がありますが、8日の入学式に衛生看護科の新1年生の姿はありませんでした。 学科への新入生がゼロ （衛生看護科