◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 中日（8日、横浜スタジアム）中日のドラフト1位ルーキーの中西聖輝投手が勝ち投手の権利を持って降板しました。初回に2点を先制した中日はその裏、無死一塁からヒュンメル選手の打球がライトポール際にたたき込まれます。中西投手もいやいやと手を振りファウルをアピール。リプレー検証の結果も踏まえファウルとなり危機を脱します。しかし3回、先頭の牧秀悟選手にヒットを打たれると、1死一塁で筒香