MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。4月6日（月）の放送では、ゲストとしてテレビプロデューサーの佐久間宣行とオリエンタルラジオの藤森慎吾が登場。佐久間が『ゴッドタン』（テレビ東京）の名物企画の誕生秘話を明かす一幕があった。【映像】佐久間Pが明かす、人気番組の裏話が続々！今回の放送では、MEGUMIが佐久間に“番組の