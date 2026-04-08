俳優の米倉涼子さん（50）が2026年4月3日、自身のインスタグラムを更新。デニムシャツ姿のショットを披露した。「デサフィオ6周年」米倉さんは、「デサフィオ6周年」と個人事務所「Desafio（デサフィオ）」の設立6周年を報告し、デニムシャツコーデの笑顔ショットやアップショット、ソファに座る様子を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、淡いカラーのデニムシャツを着用。あごに両手を添えて、カメラ目線で微笑んでい