お笑いコンビ・バナナマンがＭＣを務めるテレビ東京系「ＹＯＵは何しに日本へ？」が６日に放送された。羽田空港での街頭インタビューでスタッフから偶然声をかけられた外国人男性は、笑顔で手を振りながら対応。流ちょうな日本語で、「僕はメキシコ人です。ちょっと話せます。日本で２カ月くらい住んでいたから。武蔵小山。すき家は一番美味しい。行きつけ」と自己紹介した。スタッフが来日目的を質問すると、「僕はルフィさ