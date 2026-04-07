お笑いコンビ・バナナマンがＭＣを務めるテレビ東京系「ＹＯＵは何しに日本へ？」が６日に放送された。

羽田空港での街頭インタビューでスタッフから偶然声をかけられた外国人男性は、笑顔で手を振りながら対応。流ちょうな日本語で、「僕はメキシコ人です。ちょっと話せます。日本で２カ月くらい住んでいたから。武蔵小山。すき家は一番美味しい。行きつけ」と自己紹介した。

スタッフが来日目的を質問すると、「僕はルフィさんの俳優です！！」と回答。Ｎｅｔｆｌｉｘの実写ドラマ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の主演として日本でもおなじみの、ハリウッド俳優のイニャキ・ゴドイであることを明かした。３月６日のＷＢＣ・日本−台湾戦の始球式のために来日したことも報告した。

インタビューを受けたイニャキのファッションは、正面にＯＮＥ ＰＩＥＣＥのロゴが入って、背中にはルフィがプリントされた黒パーカー。プライベートでもＯＮＥ ＰＩＥＣＥ愛にあふれていた。イニャキは番組スタッフの密着取材を快諾。母親と恋人を伴って、炭火焼肉を楽しむ様子などがオンエアされた。