ダーク＆カーボンで仕立てた「“四駆”SUV」に注目集まる！メルセデス・ベンツ日本は2026年3月13日、同社の高性能ブランドであるメルセデスAMGのミドルサイズSUV「GLC 43 4MATIC」および「GLC 43 4MATIC クーペ」に、専用の内外装や高性能パワートレインを備えた特別仕様車「Edition Night Carbon（エディション ナイト カーボン）」を設定し、同日より注文受付を開始しました。今回登場したエディション ナイトカーボンは、そ