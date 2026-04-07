ダーク＆カーボンで仕立てた「“四駆”SUV」に注目集まる！

メルセデス・ベンツ日本は2026年3月13日、同社の高性能ブランドであるメルセデスAMGのミドルサイズSUV「GLC 43 4MATIC」および「GLC 43 4MATIC クーペ」に、専用の内外装や高性能パワートレインを備えた特別仕様車「Edition Night Carbon（エディション ナイト カーボン）」を設定し、同日より注文受付を開始しました。

今回登場したエディション ナイトカーボンは、その名の通りダークトーンとカーボン素材を組み合わせた、より精悍でスポーティな仕立てが特徴の特別仕様車です。

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エクステリアでは、専用装備となる「AMGエクステリアナイトパッケージII」を採用。フロントグリルの縦型ルーバーやエンブレム、リアバッジなどがダーククローム仕上げとなり、引き締まった印象を与えています。

さらに、本来は上位モデルに設定される「AMGカーボンエクステリアパッケージ」を標準装備。フロントスプリッターやサイドシル、リアエプロンのトリムストリップにカーボンファイバーを採用することで、よりレーシーで存在感のあるスタイリングを実現しています。

ボディカラーは、「MANUFAKTURオパリスホワイト」と、専用色となる「MANUFAKTURアルペングレー」の2色を設定。特別仕様車ならではの個性を演出します。

足元にはブラックの21インチアルミホイールを装着し、レッドのAMGブレーキキャリパーがスポーティなアクセントとなっています。

インテリアも外観と同様に特別感の高い仕立てです。カーボンファイバーインテリアトリムや、カーボンファイバーとMICROCUTを組み合わせたAMGパフォーマンスステアリングを採用。

さらに、身体をしっかりと支えるAMGパフォーマンスシートや、本革（AMGナッパレザー）シートを備え、走りを楽しむための空間が構築されています。

加えて、パノラミックスライディングルーフや独立調整式クライメートコントロール、シートベンチレーター、Burmester 3Dサラウンドサウンドシステムなど、快適装備も充実しています。

パワートレインには、最高出力421馬力・最大トルク500Nmを発揮する2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。F1由来のエレクトリック・ターボチャージャーを採用し、低回転域から鋭いレスポンスを発揮します。

駆動方式には四輪駆動システム「4MATIC」を採用し、高出力を確実に路面へと伝達。さらに、AMGダイナミックプラスパッケージやAMGダイナミックエンジンマウントなどにより、走行性能を高い次元で引き上げています。

ボディサイズは、SUVが全長4750mm×全幅1920mm×全高1640mm、クーペが全長4790mm×全幅1920mm×全高1605mm。全長はトヨタ「ハリアー」やマツダ「CX-60」に近い一方で、全幅はよりワイドで力強いスタンスが特徴です。

価格（消費税込）は、SUVが1510万円、クーペが1540万円。全国限定150台（SUV50台／クーペ100台）という希少性の高さも魅力となっています。

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このモデルに対し、ネット上では「めっちゃ速そう」「乗ってみたい」「楽しそう」といった、走行性能への期待の声が多く見られます。

また、「特別感満載でいい」「この仕様はかなり魅力的」といったデザインや装備に関する評価も目立ちました。

さらに、「購入検討中」「ライバルと悩む」といった声もあり、BMWやポルシェなどの高性能SUVと比較しながら検討するユーザーの存在もうかがえます。

高性能と特別感を兼ね備えた1台として、今回のGLC 43 エディション ナイトカーボンは、今後も注目を集め続けそうです。