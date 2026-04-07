fav meの澪川舞香が、4月4日放送のTBS『オールスター感謝祭'26春』の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」に参加したことを、自身のInstagramで報告した。 （関連：【画像】fav me 澪川舞香、＝LOVE 瀧脇笙古との2ショット） 澪川はガールズグループチームとして、坂下真心（NMB48）、風見和香（私立恵比寿中学）、瀧脇笙古（＝LOVE）、伊藤実（SKE48）らとともに出走。雨天の中でのレー