京都府南丹市で行方不明になっている小学6年生・安達結希さんの新しい情報があったのか、京都府警は2026年4月7日朝から、60人体制で安達さんの自宅近くの捜索を始めた。これまで結希さんの通っている学校や通学リュックが見つかった山中の捜索は行われてきたが、自宅周辺でこれほど大掛かりに行うのは初めてだ。「あす重要な局面を迎えるかもしれないという情報が入っていた」4月7日放送の「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）は現場中継を