57丁目・5番街沿いの高層ビルにPrivate Equity Fundの老舗大手・KKR本社があった。セントラルパークを俯瞰するCEO・Henry Kravisの専用食堂でHenryと2人で食事をした。2003年のことだ。 『日本は変わる気があるのか、動きが遅い』『子会社が500社もある企業もある。企業価値を高めるため早く不要子会社を整理すべきだ』。 当時、例えば電機業界は各社300社程度の子会社群を擁していた。日立などは文化もあるのか、