米報道ブルージェイズは金城朋弥投手と契約合意したと全米野球記者協会（BBWAA）に所属するフランシス・ロメロ記者が伝えた。現在は身体検査を待つ段階だという。ロメロ記者は「速球は97マイルに達し、チェンジアップ、カーブ、シンカーも武器にしている」と伝えた。岡本和真内野手も所属するブルージェイズとマイナー契約を結ぶと見られる。沖縄出身の金城は中部商、日本文理大を経て、四国アイランドリーグplusの高知でプ