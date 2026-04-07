アメリカのトランプ大統領はイランでの軍事作戦に関連し、「日本は助けてくれなかった」と発言し、日本への不満を表明しました。トランプ氏は「北朝鮮の脅威から守るため、日本には5万人のアメリカ軍兵士が駐留している」と述べたうえで、日本が「我々を助けてくれなかった」との認識を示しています。また、トランプ氏は日本の他にNATO＝北大西洋条約機構、韓国、オーストラリアの名前を挙げて不満を示しました。