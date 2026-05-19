Insta360は、フラッグシップワイヤレスマイク「Insta360 Mic Pro」を5月19日（火）に発売した。32bitフロート録音が可能なほか、送信機にチャンネルのアイコンなどの図案を表示できる。 クリエイター、映像制作者、ポッドキャスター、イベント関係者などを対象としたワイヤレスマイク。 Insta360のワイヤレスマイクとしては、これまで受信機をスマートフォンに取り付けるタイプの「Mic Air」がア