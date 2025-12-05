ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2025年12月5日から11日までは、「防寒対策セール」を開催中。インナー、ニット、アウター、小物類まで、寒さに打ち勝つ洋服たちが特別価格に値下げしています。防寒ウェアが全身お得に揃っちゃう！●超極暖ヒートテッククルーネックT/長袖（期間限定価格1990円）通常のヒートテックと比べて約2.25倍も暖かい"超極暖"。裏起毛と厚手の生地で、冷え性さん必見のインナーで