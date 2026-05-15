忙しい日々を送る中、多機能なバッグが一つあると、毎日がぐっと楽になるはず。今回ご紹介するのは、【ワークマン】でゲットしたい「使い勝手100点バッグ」。通勤から子連れのお出かけ、旅行まで幅広いシーンで使える、多機能かつ撥水加工が施されているアイテムをピックアップしました。 きれいめコーデに合わせやすいトートバッグ 【ワークマン】「しごできカバン 撥水防汚2WAYトӦ