Image: Shaheerrr / Shutterstock.com この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2018年5月、「Twitterがクソリプ対策に乗り出す。サービスに悪影響のあるツイートを隠す機能を計画中」を掲載しました。まだXがTwitterだった頃、特定のユーザーの返信を対象に｢