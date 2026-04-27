スマートホーム家電や家庭用ロボットなどを扱うSwitchBotから新しく、暮らしに必要な情報を1画面にまとめて表示するスマート天気ステーション「SwitchBot スマートデイリーステーション」が登場したので、実際に使ってみました。SwitchBot スマートデイリーステーション - SwitchBot (スイッチボット)https://www.switchbot.jp/products/switchbot-weather-station・目次◆1：開封＆端末外観◆2：SwitchBotアプリと接続◆3：実際に