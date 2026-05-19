いないの…？▶▶この作品を最初から読む2人の息子を育てる漫画家・月野まるさん。長男は“ナイフ級”にキレ味鋭い俺様タイプ、次男は甘え上手な天然小悪魔系。優しく話しかけたはずなのに鋭く返されたり、ベタベタ甘えてきたかと思えば急に塩対応になったり…。思春期真っ盛りの兄弟に、月野さんは日々振り回されています。「小さい頃はあんなにかわいかったのに…！」そう思わずにはいられない瞬間もあるけれど、思春