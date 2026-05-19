高市早苗首相【安東共同】高市早苗首相は19日、韓国の李在明大統領との共同記者発表で、首脳同士の相互往来「シャトル外交」継続により、次回は日本開催となる首脳会談の実施場所に関し、韓国で人気が高い温泉地を検討する考えを示した。「次回は温泉にしようかな。どこにしようか、楽しみに考えさせてもらう」と語った。首脳会談は日程調整の利便性から、いずれかの国の首都で開催するケースが多い。一方、日韓首脳は1月に首