東京電力福島第2原発。（左から）4号機、3号機、2号機、1号機＝2008年10月東京電力は6日、トラブルを知らせる警報が鳴り冷却を停止していた福島第2原発1号機（福島県富岡町、楢葉町）の使用済み核燃料プールで、復旧作業を行い運転状態に異常がないことを確認できたため、同日午後11時ごろ冷却を再開したと発表した。外部への放射性物質の漏えいはないという。東電によると、5日午後2時45分ごろ警報が鳴り、発煙が見つかったた