高知県四万十市の道の駅「よって西土佐」で4月5日、オープン10周年を記念するイベントが行われました。長い列ができたのは、オープン10周年を祝う特大のケーキで、訪れた人に無料で振る舞われました。また、店内では、地元でとれたタケノコや新玉ねぎ、イチゴなどが販売されていて、訪れた人が次々と買い求めていました。■来訪者「（この道の駅は）いろんな人と出会えることができるし、人と関わることができる