女優の今田美桜が6日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を複数枚にわたって披露すると、称賛の声が多数寄せられた。【写真】今田美桜、タイトなドレス姿で魅了「美しすぎる」「スタイル抜群」（4枚）3月9日には「@dior」とつづり、クールな近影を公開し話題を呼んでいた今田。約1か月振りの投稿となる今回は「たのしかった日ありがとう〜」とつづり、タイトな白トップス×ミニスカ姿などを披露。眩しい笑顔でも魅せた。