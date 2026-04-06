今田美桜、タイトなニット姿が「美しすぎる」「スタイル素晴らしい」「女神さま」 久々にインスタ更新
女優の今田美桜が6日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を複数枚にわたって披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】今田美桜、タイトなドレス姿で魅了「美しすぎる」「スタイル抜群」（4枚）
3月9日には「@dior」とつづり、クールな近影を公開し話題を呼んでいた今田。約1か月振りの投稿となる今回は「たのしかった日 ありがとう〜」とつづり、タイトな白トップス×ミニスカ姿などを披露。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「美しすぎる」「スタイル素晴らしい」「女神さま」などのコメントが多数集まっている。
■今田美桜（いまだ みお）
1997年3月5日生まれ。福岡県出身。2017年10月期放送の月9ドラマ『民衆の敵〜世の中、おかしくないですか!?〜』（フジテレビ系）に出演し注目を集めると、翌年には4月期ドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）に出演。2021年には映画『東京リベンジャーズ』でヒロインを演じ第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞している。昨年は主演を務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）が放送されていた。
引用：「今田美桜」Instagram（@imada_mio）
【写真】今田美桜、タイトなドレス姿で魅了「美しすぎる」「スタイル抜群」（4枚）
3月9日には「@dior」とつづり、クールな近影を公開し話題を呼んでいた今田。約1か月振りの投稿となる今回は「たのしかった日 ありがとう〜」とつづり、タイトな白トップス×ミニスカ姿などを披露。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「美しすぎる」「スタイル素晴らしい」「女神さま」などのコメントが多数集まっている。
1997年3月5日生まれ。福岡県出身。2017年10月期放送の月9ドラマ『民衆の敵〜世の中、おかしくないですか!?〜』（フジテレビ系）に出演し注目を集めると、翌年には4月期ドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）に出演。2021年には映画『東京リベンジャーズ』でヒロインを演じ第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞している。昨年は主演を務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）が放送されていた。
引用：「今田美桜」Instagram（@imada_mio）