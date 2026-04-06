第12回九州戯曲賞 対象は九州7県で活動する劇作家の戯曲。第12回九州戯曲賞の戯曲募集が開始されている。締切は2026年4月20日(月) 九州戯曲賞は、九州地域演劇協議会などが主催する戯曲賞。2009年創設。九州7県で活動する劇作家が対象となっている。才能を発掘するだけでなく九州全体の演劇のレベルを上げることも目的としており、複数人による一次審査の講評を応募者全員に郵送していることが大きな特徴。既発表・既上演の作品