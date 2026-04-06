ボストン・セルティックス vs トロント・ラプターズ日付：2026年4月6日（月）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 115 - 101 トロント・ラプターズ NBAのボストン・セルティックス対トロント・ラプターズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず26-26で終了する。第2クォーターはボストン・セルテ