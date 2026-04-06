とんかつ大好きな著名人、スタッフにも大好きな“イチ推し”を教わりました。どこもこだわりと持ち、歴史を重ねた名店揃い。皆さんの“イチ推し”と食べ比べてみても楽しいですよ。ミュージシャン：小宮山雄飛さん“イチ推し”三度付けしてカリッと揚げた風味豊かな衣『とんかつとんき目黒本店』＠目黒『とんき』の店内は劇場だ。国産檜の壮大なコの字カウンター、客席から全ての調理が見渡せる厨房、職人がキビキビと働く清々