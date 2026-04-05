【カイロ＝溝田拓士】イラン軍は４日、同じイスラム教シーア派主導のイラクの関係船舶は、ホルムズ海峡通過に際してのあらゆる制限から「免除される」と発表した。イランは米イスラエルの対イラン軍事作戦と無関係の国々の船舶には航行を認め、イランによる海峡封鎖を批判する米国に揺さぶりをかけている。イラン軍中央司令部報道官は声明で、「制限は敵国にのみ適用される」と強調した。隣国イラクでは親イラン民兵組織が米関