清水美依紗の新曲「Dive」が、4月11日より放送開始となるドラマ『時光代理人』（東海テレビ／フジテレビ系）の主題歌に決定。あわせて新アーティスト写真も公開された。 （関連：清水美依紗「今度は私が愛を届けます」自身を作り上げた音楽を巡る旅、ソロツアー『Roots』を振り返る） 同楽曲は、清水の約1年ぶりとなる新曲であり、Taisei Todaとの共作曲。編曲は音楽プロデューサーのShin Sakiura