酒は少量であっても、肝臓がんや大腸がんをはじめとする病気にかかるリスクがある。こちらでも過去に取り上げたが、２０１８年、この事実が世界的権威のある医学雑誌「ランセット」において明らかになった。しかし、だからといって酒飲みは酒をやめたりしない。とはいえ、健康面は気になる。ではどうしたらいいのか？リスクを避けるだけでなく、リスクに対抗できる体を作ればいいのだ。そこで注目されるのが筋肉である。筋肉