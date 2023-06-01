今年のゴールデンウィーク（GW）は5月2日から5月6日までの5連休。4月29日に祝日（昭和の日）があり、4月30日と5月1日に休みをとれば最大8連休となる。長めの連休ということで、これからGWに向けて今からしっかり予定を立てるという人も多いはず。 そこで、本稿ではGW期間中に遊びに行けるリアルイベントをいくつか紹介。GWに合わせて開催される限定コンテンツや、ちょうどGWの時期にも開催しているイベントを