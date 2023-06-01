今年のゴールデンウィーク（GW）は5月2日から5月6日までの5連休。4月29日に祝日（昭和の日）があり、4月30日と5月1日に休みをとれば最大8連休となる。長めの連休ということで、これからGWに向けて今からしっかり予定を立てるという人も多いはず。

そこで、本稿ではGW期間中に遊びに行けるリアルイベントをいくつか紹介。GWに合わせて開催される限定コンテンツや、ちょうどGWの時期にも開催しているイベントをまとめてみた。

ゲームやアニメ、キャラクターに関連した子どもから大人までみんなで楽しめそうなものを中心にピックアップしているので、これから家族や友人とスケジュールを合わせながらGWの計画を立てようと考えている方はぜひ参考にしてみてほしい。

TVアニメ「らんま1/2」展

開催期間：4月23日～5月12日

開催場所：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA

料金：一般チケット 2,200円、特典付きチケット 5,200円

※未就学児無料

TVアニメ「らんま1/2」展

日本テレビ系にて全国放送されたTVアニメ「らんま1/2」をテーマとした展示会「TVアニメ『らんま1/2』展」が、4月23日から5月12日まで、池袋・サンシャインシティ 展示ホールAにて開催される。

作品の名場面を振り返る迫力満点の大型展示をはじめ、本展示会でしか体験できない演出や、人気キャラクターたちと一緒に楽しめるフォトスポットなど見どころが盛りだくさん。ファンはもちろん、作品に初めて触れる人もTVアニメ「らんま1/2」の魅力を存分に味わえる内容となっている。

□「TVアニメ『らんま1/2』展」公式サイト

東京ゲームダンジョン12

開催期間：5月3日11時～17時

開催場所：東京都立産業貿易センター 浜松町館 2階・3階・4階展示室

料金：一般チケット 1,000円、ビジネスチケット 2,000円

東京ゲームダンジョン12

「東京ゲームダンジョン」はインディゲーム開発者の岩崎氏が主催するインディゲームの展示会。日本国内のデジタルゲームを制作する個人・小規模チームが出展し、来場者は作品の試遊やグッズの購入ができる。

今回は過去最大となる約400団体の出展枠が用意され、初めて東京都立産業貿易センター浜松町館の3フロアを使用しての開催となる。

詳細については公式サイトで確認できるほか、PCゲーム販売プラットフォーム「STEAM」では特設ページが公開される予定。チケットは4月3日から電子チケット販売サイト「PassMarket」にて販売される。

□「東京ゲームダンジョン」の公式サイト

ピクサーの世界展

開催期間：3月20日～5月31日

開催場所：CREVIA BASE Tokyo (豊洲)

料金：大人 3,900円～

※開催日、時間、券種によって料金が異なる

ピクサーの世界展

本展は、世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベント。スペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など、世界7カ国9都市を巡回し、これまでに累計350万人以上を動員中のイベントが、ついに日本・東京に初上陸する。

「トイ・ストーリー」、「モンスターズ・インク」、「ファインディング・ニモ」といった世代を超えて愛される名作から、「リメンバー・ミー」、「インサイド・ヘッド」などの近年の話題作まで、24体以上の等身大のキャラクターたちが、映画の世界から飛び出し、リアルなセットで出迎えてくれる。

□「ピクサーの世界展」公式サイト

ONE PIECE CAFE GENE（第二弾）

開催期間：4月1日～

開催場所：THE GUEST CAFE BY PARCO（渋谷、名古屋、心斎橋）

料金：ノベルティ付きカフェ予約整理券 550円

ONE PIECE CAFE GENE

尾田栄一郎作による少年マンガシリーズ原作のTVアニメ「ONE PIECE」とパルコのコラボレーションカフェが東京・渋谷、大阪・心斎橋、愛知・名古屋PARCOの3箇所で展開中。GW期間中はその第二弾が開催される。

本コラボカフェでは、〝ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)〟をめぐる海賊たちの大冒険の中で描かれた様々な「名シーン」をテーマに、麦わらの一味をはじめとするキャラクターたちのドラマを追体験できるような特別なコラボメニューを楽しめる。

カフェの利用は「ノベルティ付きカフェ予約整理券」を持っている人が優先で案内されるため、事前に整理券を購入しておくことをオススメする。

□「ONE PIECE CAFE GENE」公式サイト

画像は第一弾のメニューより

かフェに併設されているショップではオリジナルグッズも販売される

ウマ娘 シンデレラグレイ EXHIBITION ― 怪物の蹄跡展 ―（大阪）

開催期間：4月3日～5月4日

会場：Space Gratus（アニメイト大阪日本橋別館3F）

料金：前売1,800円、当日2,000円

ウマ娘 シンデレラグレイ EXHIBITION ― 怪物の蹄跡展 ―

TVアニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」の物語を追体験できるイベント「ウマ娘 シンデレラグレイ EXHIBITION― 怪物の蹄跡展 ―」が東京に続き、大阪会場（アニメイト大阪日本橋別館）にて開催される。

本展覧会ではアニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」の原画や資料展示のほか、この展覧会向けに制作されたというカサマツジャージや勝負服が登場。写真撮影ができるフォトスポットや、特別映像の上映も用意されるなど、見どころ満載の内容となっている。

□「ウマ娘 シンデレラグレイ EXHIBITION ― 怪物の蹄跡展 ―」公式サイト

画像は東京会場開催のもの

USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年アニバーサリー

開催期間：3月18日～2027年1月11日

会場：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

料金：USJへの入場料が必要

USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年アニバーサリー・デコレーション

USJの「スーパー・ニンテンドー・ワールド」開業5周年を記念した期間限定のイベントが3月18日より開催中。期間中はエリアに散らばったスーパースターをコンセプトに、特別な装飾やミニマーチなど、限定の特別体験を楽しめる。

また、USJでは「名探偵コナン」、「呪術廻戦」、「葬送のフリーレン」、東野圭吾氏原作の「マスカレード」シリーズ、「モンスターハンターワイルズ」といった日本発・世界的人気の5大作品が集結し、その“超リアル”な作品世界に全身で飛び込める壮大なスペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」も開催中。

特に、「モンハンワイルズ」の世界観を再現した「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」は5月17日までとなっており、これがラストチャンスになる方もいるかと思う。こちらもぜひ合わせてチェックしていただきたい。

□USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年アニバーサリーのページ

ディズニーランド「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

開催期間：4月9日～6月30日

会場：東京ディズニーランド

料金：東京ディズニーランドへの入場料が必要

ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として、映画「シュガー・ラッシュ」に登場するヴァネロペにスポットライトを当てたイベント「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」が開催される。

2回目の開催となる今回は、新たに登場する「パルパルーザ・パルフェ」が目玉のひとつ。自分で好きな組み合わせが楽しめるパフェをテーマにしたグッズやメニューが販売される。

□「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のページ

迎撃要塞都市ハウステンボス

開催期間：4月24日～

会場：ハウステンボス

料金：ハウステンボスへの入場料が必要

迎撃要塞都市ハウステンボス

長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」にて、「エヴァンゲリオン」をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」が誕生する。さらに、ライドアトラクションだけに留まらず、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」としてパーク全体に「エヴァンゲリオン」の世界を体感できるコンテンツが用意される。

NERV佐世保支部の特別車両が“NERV販売車両”としてアトラクションタウンに登場するほか、ここでしか手に入らない限定グッズの購入や、佐世保名物を取り入れた完全オリジナルの「エヴァンゲリオン」コラボグルメなどを楽しめる。

□「迎撃要塞都市ハウステンボス」のページ

ラグナシア「海沿いの街 ラグーナ冒険譚」

開催期間：1月10日～5月10日

会場：ラグナシア

料金：ラグナシアへの入場料が必要（別途アトラクション料金がかかる）

海沿いの街 ラグーナ冒険譚

ラグーナテンボスが運営するテーマパーク「ラグナシア」にて、TVアニメ「葬送のフリーレン」コラボイベントが開催。期間中は、園内周遊謎解きラリー「ラグーナ冒険譚 魔導書の謎」が開催され、クリア特典としてオリジナルクリアファイルがプレゼントされる。

そのほか、ラグーナテンボス限定オリジナルミニキャライラストを使用したグッズをはじめ、オリジナルグッズが数量限定で登場。また、園内のレストラン・ワゴン店舗にて、イベントビジュアルやオリジナルミニキャライラストを使用したラグーナテンボス限定コラボメニューが販売される。

さらに、園内には作品の世界観を感じられるフォトスポットが登場するほか、「変なホテル ラグーナテンボス」では、コラボイベントを満喫できるTVアニメ「葬送のフリーレン」仕様の4種類のコラルームも登場。宿泊特典として、ラグナシア園内で開催する謎解きラリーの利用券やオリジナルポストカード、オリジナルファイルがプレゼントされる。

□「海沿いの街 ラグーナ冒険譚」のページ

(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会

(C)ゲームダンジョン事務局

(C)Disney/Pixar

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

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(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会