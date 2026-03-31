共産党を除籍・解雇された元党員が起こした裁判を「応援」するとSNSに書き込んだことなどが問題になり、共産党所属議員が会派を離脱し、党も離れることになった。離党するのは、大山奈々子神奈川県議。大山氏が2026年3月31日、記者会見して明らかにした。大山氏は横浜市港北区（定数4）選出で、現在3期目。25年11月、党から27年春の統一地方選で公認しないことを伝えられ、離党を決めたという。大山氏は統一地方選に無所属で臨む一