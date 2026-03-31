Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年3月31日(火)0時から4月2日(木)23時59分まで「Amazon新生活Final先行セール」を開催中。現在、4K解像度とHDRに対応し、明暗差や色彩表現が格段に向上した“段違い”の映像体験を実現し、60万本以上の動画コンテンツを横断して検索できる、Amazon（アマゾン）