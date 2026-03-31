Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月31日(火)0時から4月2日(木)23時59分まで「Amazon新生活Final先行セール」を開催中。

現在、4K解像度とHDRに対応し、明暗差や色彩表現が格段に向上した“段違い”の映像体験を実現し、60万本以上の動画コンテンツを横断して検索できる、Amazon（アマゾン）の「Fire TV Stick 4K Select」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー 4,980円 （38%オフ） Amazonで見る PR PR

4K＋HDRで“観る”体験が変わる。映像が段違いに進化した「Fire TV Stick 4K Select」が38％オフのセール特価！

4K＋HDR対応で映像が段違いに進化し、60万本以上のコンテンツを横断検索できるAmazon（アマゾン）の「Fire TV Stick 4K Select」。いつもの視聴体験が一変するアイテムが38％オフのセール特価で販売中です。

本製品の魅力は、まず映像クオリティ。4K解像度とHDRに対応し、明暗差や色彩表現が格段に向上した“段違い”の映像体験を実現します。

対応するテレビと組み合わせれば、映画やドラマ、スポーツ中継もよりリアルに。細部までくっきりと描写されるため、大画面での視聴でも満足度は高めです。普段見ているコンテンツでも、まるで別物のように感じられるはずです。

60万本以上を横断検索でき、Alexa対応で音声操作やスマート家電連携も可能

コンテンツ探しの快適さもポイント。60万本以上の動画コンテンツを横断して検索できるため、配信サービスをまたいで作品を探す手間が省けます。

さらに、付属リモコンはAlexa対応。音声操作で再生や検索ができるほか、対応するスマート家電の操作も可能です。リモコン操作の手間を減らしつつ、エンタメから日常の操作まで一元化できるのは大きなメリット。シンプルながら、使い勝手の進化をしっかり体感できるデバイスです。

「Fire TV Stick 4K Select」は、4K＋HDRによる高画質と、60万本以上の横断検索、Alexa音声操作まで備えた高機能モデル。手軽にテレビ環境をアップデートしたいなら、まず選びたいアイテムです。

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なお、上記の表示価格は2026年3月31日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon新生活Final先行セール