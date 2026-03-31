Xを更新フィギュアスケート、アイスダンスの紀平梨花が31日、自身のXを更新。「本日をもちまして、トヨタ自動車の皆さまに支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました」と報告した。紀平は2020年11月1日付でトヨタ自動車に入社。同時に所属先も「トヨタ自動車」となっていた。紀平は自身のXで「本日をもちまして、トヨタ自動車の皆さまに支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました」と報告。「こ